Konyaaltı Belediyesi köpekleri banyo seansıyla serinletti

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığının 40 derece, nem oranın ise yüzde 80'lere ulaştığı bugünlerde Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan misafirler için de gerekli önlemler alındı. Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen 200 köpek ve 150 kedi için sıcaklara karşı çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor. Tavan vantilatörleri ile hava sıcaklığı düşürülüyor, günlük olarak kedi ve köpeklerin yaşam alanları sürekli yıkanıyor. Köpekler için de banyo seansları düzenleniyor. Banyo seanslarında renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

"Denge kayıpları yaşıyorlar"

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner Nilay Vurkaç, havaların ısınmasıyla köpeklerin de sıcaklardan kaynaklı denge kayıpları yaşayabildiğini söyledi. Veteriner Vurkaç, “Rehabilitasyon merkezimizin sevimli misafirlerinin alt zeminlerinin serinletmesi ve yıkanması işlemi günlük olarak gerçekleştiriliyor. Bölgemiz sınırlarında canlar için mama ve su kapları yerleştirdik. Günlük olarak kontrol edilerek değiştiriliyor. Bu noktada zaman zaman vatandaşlarımızın duyarlı olmaların istiyoruz. Apartmanlarının önlerine küçük su kapları konulabilir. Sokakta yaşayan canların da su ihtiyacı oluyor” dedi.

"Medikal koşullarda yıkanma"

Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinin sevimli konukları için banyo seansları düzenlediklerini söyleyen Nilay Vurkaç, “Merkezimizde 200 köpek, 150 kedi misafir ediyoruz. Malum hava şartlarıyla birlikte ağustos ayı çok sıcak geçiyor. Köpeklerimizin deri ve tüy dengesini bozmamak adına medikal koşullarda günlük olarak yıkıyoruz. Kulaklarına koruyucular takarak, gözlerini temizliyoruz. Yıkama işlemiyle köpekler biraz olsun rahatlıyor. Evde köpek besleyen vatandaşlarımız da serinletme amaçlı köpeklerini yıkayabilir. Özel şampuanları tercih etmelerini öneririz veya yıkama işlemi için bir veterinere danışmalarında fayda var” diye konuştu.