Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde ‘Cumhuriyet' coşkusu

Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hazırladıkları gösterilerle kutladı.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu, Toros ve Uncalı gündüz bakımevi ve kreşlerinde eğitim gören öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri hazırladı. Kırmızı-beyaz kıyafetleri giyerek, rengarenk bir görüntü oluşturan kreş öğrencileri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle sınıflarını süsledi. Minikler büyük bir heyecanla hazırladıkları gösteriyi sundu. Atatürk ve Cumhuriyet şiirleri okuyan kreş öğrencileri, şarkılar söyleyerek, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'nci yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı. Özellikle bu coşkuyu belediyenin kreşlerinde minik öğrencilerin büyük bir heyecanla yaşamasını istediklerini vurgulayan Başkan Semih Esen, “Atatürk'ü anlamak, anlatmak ve Cumhuriyet değerlerini küçük yaşta minik öğrencilerimizin öğrenmesini istiyoruz. Belediyemizin Gürsu, Uncalı ve Toros kreşlerinde öğrencilerimiz çok güzel gösteriler hazırladı. Onları yürekten kutluyorum. Geleceğimizin en büyük mirası çocuklardır. Çocuklarımıza Cumhuriyet'i ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar iyi anlatırsak, geleceğimiz o kadar emin ellerde olur” dedi.