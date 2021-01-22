Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde karne heyecanı

Konyaaltı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşleri'nde karne heyecanı yaşandı. Kendileri için özel olarak hazırlanan karneleri alan minikler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretimlerini pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanan sınıflarda alan Konyaaltı Belediyesi Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, düzenlenen törenle karne heyecanı yaşadı. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Kreş Müdürü Nazlı Özdemir'in de katıldığı Toros Kreşi'ndeki törenlerde minikler, kendileri için özel olarak hazırlanan karne ve hediyelerini alırken büyük sevinç ve heyecan yaşadı.

Salgın hastalığın yayılmaya başladığı ilk günden itibaren tedbirleri artırdıklarını ve bu tedbirler çerçevesinde eğitimin aksamaması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘'İlçemiz genelinde aldığımız tedbirleri, gündüz bakımevi ve kreşlerimize de aynı şekilde uyguladık. Kapasitelerini düşürdüğümüz sınıflarımızda öğrencilerimiz için kreşlerimizi daima steril tuttuk. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Karne heyecanı yaşayan miniklerimizi tebrik ediyor; sağlıklı ve huzurlu bir yarıyıl tatili diliyorum'' dedi.