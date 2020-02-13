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Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde “sevgi pastası”

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel, ‘sevgi pastası’ yaptılar.

Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel, ‘sevgi pastası' yaptılar.


Konyaaltı Belediyesi Gürsu ve Uncalı Çocuk Kreşlerinde minik öğrenciler, bir birinden renkli etkinliklerle hem öğreniyor, hem de eğleniyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için “Sevgi ile yapıyoruz afiyetle yiyoruz” etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, ‘sevgi pastası' adını verdikleri meyveli yaş pasta yaptılar. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Konyaaltı Belediye Kreşleri Müdürü Nazlı Özdemir de öğrencileri yalnız bırakmadı.


Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşlerinde Kelebek, Papatya, Sevimli Panda ve Koala sınıflarının katıldığı etkinlikte öğrenciler ilk olarak pasta malzemelerini seçti. Tüm hazırlıkları tamamlayan minik öğrenciler özenle yaptıkları sevgi pastasını çilek ve muz parçalarıyla süsledi.


"Hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Her gününüz sevgiyle dolu olsun. Ben sizleri çok seviyorum.” diyen Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşlerinde öğrencilerle her fırsatta bir araya geldiklerini belirterek, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi de ‘sevgi pastası' etkinliğiyle yine bir araya geldiklerini söyledi. Bu etkinliklerin çocukların gelişimi için son derece önemli olduğunu dile getiren Tuğba Erke Bostan, bir gün değil her günün “Sevgililer Günü” özverisiyle yaşanılmasını dilediğini kaydetti.

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