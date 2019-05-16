Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinden farkındalık etkinliği

Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşlerinde eğitim gören minikler, 10-16 Mayıs günleri arasında kutlanan ‘Dünya Engelliler Haftası'nda, engelliler ile ilgili farkındalık sağlamak için gökyüzüne balon bıraktı.

Konyaaltı Belediyesi, 10-16 Mayıs günleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftasında bir çok etkinliğe imza attı. Son olarak Konyaaltı Belediyesi Uncalı ve Gürsu Çocuk Kreşleri ve Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minik öğrenciler, düzenledikleri etkinlikle engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Öğrenciler engelli konusuna dikkat çekmek için ilk olarak dövizlerle Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önüne kadar yürüdü. Etkinliğe katılan Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Uluslar arası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Mete Kaçar da öğrencilere destek verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Yeni yaptığımız tüm kaldırım, yol, bina ve parklarda engelsiz tasarım ilkelerini uygulamaya çalışıyoruz. Uyguladığımız sosyal politikalarla engellileri yardım ve himayeye muhtaç kişiler değil, üretken ve eşit bireyler olarak değerlendiriyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı ve planlamalarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, minik öğrencilerin birlikte farkındalık için gökyüzüne balon bırakmasıyla son buldu.