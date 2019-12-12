Son 4 ay içinde ise 956 okul öncesi ve ilkokul öğrencisini ağırladı.

KOSHİM çatısı altında hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesinde kitap sayısı 20 bine ulaştı. 5 bin üye sayısına ulaşan kütüphanede ayda ortalama 2 bin kitap, ziyaretçiler tarafından ödünç alınıyor. 4 ay içerisinde ise 956 okul öncesi ve ilk okul öğrencisi ziyaret etti. Lise üniversite ya da kurum sınavlarına hazırlanan bireylerde Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesinden faydalanabiliyor.

Kütüphaneye üye vatandaşlar, 20 gün geri iade etme süresi şartıyla diledikleri kitabı ücretsiz alabiliyorlar. Kütüphane otomasyon sistemiyle internet ortamından da okurlara kitap arşivini açan Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi, dünya ve Türk edebiyatı, tarih, psikoloji, ekonomi, siyaset, din ve çeşitli araştırma konularında zengin kitap arşiviyle bölge halkına hizmet veriyor. Ayrıca Atatürk gibi yakın tarihimize yön vermiş isimlerinde kitapları yine kütüphanede geniş şekilde yer alıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kütüphanede güncel ve zengin kitap arşiviyle her yaş grubunun ilgi alanına uygun kitap bulunduğunu söyledi. Amaçlarının bilindik kütüphane ortamının dışında ferah ve modern bir ortamda gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu dile getiren Esen, şuana kadar 5 bine yakın üye sayısına ulaştıklarını kaydetti.