Konyaaltı Belediyesi LGS'de yüzde 100 başarılı

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'ne hazırlanan öğrenciler, yüzde 100 başarı oranı ile tercih ettikleri bir liseye yerleştirildi.

Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında hizmet veren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, her yıl onlarca öğrenciyi hayalini kurdukları lise ve üniversitelere yerleştiriyor. Etüt Merkezi, 6 Haziran 2021 tarihinde yapılan LGS'de büyük bir başarıya imza attı. Etüt Merkezi'nde LGS'ye hazırlanan 36 öğrencinin tamamı tercih ettikleri liselere yerleşti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, istedikleri liselere yerleşen öğrencileri ile onlara yardımcı olan Etüt Merkezi'nin öğretmenlerini tebrik etti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için projeler ürettiklerini belirten Başkan Esen, Etüt Merkezi'nin bu amaç doğrultusunda kaliteli eğitim verdiğini söyledi. Başkan Semih Esen, “Pandemi döneminde Etüt Merkezi'mizde uzaktan eğitime devam ettik. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla da yüz yüze eğitime geçtik. Tüm bu zorluklara rağmen öğretmen ve öğrencilerimiz büyük gayretle çok güzel bir sonuç elde etti. 36 öğrencimizden 33'ü Anadolu, 3'ü ise Sosyal Bilimler Lisesine yerleşti. Antalya genelinde yüzde 20'lik dilime ise 10 öğrencimiz girdi. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Öğrencilerimizin her birini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.