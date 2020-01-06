Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademesi başlıyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ‘Müzik Dolu Konyaaltı' projesi kapsamında başlattığı Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzik okulu olma yolunda ilk adımını attı. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı.

“Engelli Korosu, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursu ve Oda Orkestrasına Müzisyen Yetiştirme ve Ritim Grubu Projesi”yle hibe almaya hak kazanan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, müzik okulu olma yolunda ilk adımı attı. “Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Özel Yetenek Müzik Sınavına Hazırlık ve Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası” alanlarında müzik eğitimi almak isteyen gençler, Konyaaltı Belediyesi Kadın Sanat Lokalinde yapılan seçmelerde ter döktü.

Buket Güzel'in başkanlığında Anıl Edebela, Murat Togay, Metin Yıkmaz, Utku Kapci, Işınsu Ermiş, Melis Atasoy ve Elif Ebeperi'den oluşan jüri, seçmelere katılan 300 öğrenci ile tek tek mülakat yaptı. İki gün süren seçmelerin ardından 139 öğrenci, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisinde başvuru yaptıkları alanda eğitim almaya hak kazandı.

Konyaaltı'nın bütün sokaklarında müzik dolu günlerin olacağını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Oda Orkestramız ile çok sesli müziğe geçtik. Konyaaltı Müzik Akademisi Projesi ile BAKA'dan önemli bir destek aldık. Bu proje kapsamında Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademesi öğrenci seçmeleri ile ilk adımı attık. Uzman kadromuz ile yetenekli gençlerimiz hayal ettikleri müzik eğitimini ücretsiz alacak. Ayrıca Müzik Akademisi bünyesinde özel çocuklarımızdan oluşan bir koro kurulacak. En büyük hayallerimden biri de dünyaya mal olmuş sanatçılar yetiştirmek. Bununda ilk adımını attık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seçmeleri başarıyla geçen öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.