Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekler arıyor

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde yeni dönem kayıtları 11 Eylül'de sona eriyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in ‘Müzik Dolu Konyaaltı' projesi kapsamında geçen yıl başlattığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nda hibe almaya hak kazanan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde yeni dönem kayıtları devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, çok sesli çocuk korosu, müzik yetenek sınavları ve enstrüman eğitimleri alanında genç ve yetenekli öğrencilerin yetiştirileceği Müzik Akademisi'nde kayıtlar 11 Eylül'de sona erecek.

Aranan şartlar

Oda Orkestrası'nda yapılacak başvurularda 10-25 yaş aralığında olma şartı, belirli düzeyde nota bilgisi ve enstrüman çalabilmeleri isteniyor. Sınava katılacak adaylar çalacağı enstrümanları ile bir eser veya etüt hazırlayabilir. Çok sesli çocuk korosu başvurularında ise 8-12 yaş aralığında olma şartı ile adaylar seslendirecekleri bir şarkı ile sınava katılabilecek. Müzik yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyenler ise devlet konservatuvar sınavları için 2,3,4,5 ve 6.sınıf öğrencisi, güzel sanatlar lisesi sınavları için 8.sınıf öğrencisi ve eğitim fakülte sınavları için 12'inci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor. Enstrüman eğitimi almak için başvuru yapacakların ise 7-17 yaş aralığında olması gerekiyor. Bireysel enstrüman eğitimi almak için öğrencinin herhangi bir enstrüman çalmayı bilmesi gerekmiyor.

Sınavı kazanan öğrencilerin enstrüman seçimleri fiziksel özelliklerine bakıldıktan sonra akademi öğretmenleri tarafından belirlenecek. Ayrıca seçmelere katılacak adaylar istediği takdirde enstrümanı ile hazırladığı bir eseri sınavda çalabilir.

“Genç yetenekler çıkarmak istiyoruz”

Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nin kurulduğu günden bugüne ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Esen, “Müzik Akademi'mizde genç ve yetenekli öğrenciler yetiştiriyoruz. Orkestramızı belediyemizin gerçekleştirdiği önemli açılışlarda sahne alarak hünerlerini tüm Antalya'ya gösteriyor. Gerçekleştirdikleri konserler, müzik gösterileri ile ilk yılında çok güzel çalışmalara imza attılar. Bu yıl da eğitim almak isteyen, sınavlara hazırlanmak ve enstrüman öğrenmek isteyen genç öğrencilerimizin başvurularını bekliyoruz. Amacımız Müzik Akademisi'nden Türkiye ve dünya çapında genç yetenekler çıkarmak” diye konuştu.