Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde eğitimler başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan hibe almaya hak kazandığı Müzik Akademisi Projesi'nde eğitimler başladı. Seçmelerde başarılı olan 139 öğrenci, 7 farklı branşta müzik eğitimi alacak.

Engelli Korosu, Yetenek Sınavına Hazırlık Kursu ve Oda Orkestrasına Müzisyen Yetiştirme ve Ritim Grubu Projesi”yle Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKA) hibe almaya hak kazanan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'nde eğitim heyecanı başladı. Müzik Akademisi seçmelerinde başarılı 139 öğrenci keman, piyano, viyolonsel, gitar, yan flüt, bateri ve perküsyon branşlarında Müzik Akademisi Bölüm Başkanı Buket Güzel ve 7 eğitmen eşliğinde eğitim alıyor. Konyaaltı Belediyesi Kadın Sanat Lokali'nde gerçekleşen eğitimlerde haftanın 7 günü öğrenciler enstrüman eğitimi alarak, Güzel Sanatlar Lisesi ve konservatuvar sınavlarına hazırlanacak. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, ilk büyük konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftasında gerçekleştirecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Müzik Dolu Konyaaltı projesiyle Konyaaltı'nın farklı noktalarında çok sesli müzik gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, “İlk olarak Oda Orkestramızı kurduk. BAKA'dan aldığımız destek ile Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi projesinin hayata geçirdik. Yetenekli gençlerimiz hayal ettikleri müzik eğitimini ücretsiz alacak. Müzik Akademimizde eğitim alan bütün gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.