Konyaaltı belediyesi Müzik Akademisi'nden uluslararası başarı

Geçtiğimiz dönem 15 öğrencisini konservatuvarlara yerleştiren Akademi'de, 7 öğrenci de uluslararası alanda başarılı oldu.

Antalya Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, her yıl devlet konservatuvarları ve güzel sanatlar lisesi sınavlarına hazırlanan öğrencileri bünyesine alarak eğitim veriyor. Müzik Akademisi bünyesinde yer alan Çok Sesli Çocuk Korosu, Enstrüman Eğitimi ve Müzik ve Yetenek Sınavlarına Hazırlık bölümlerinden eğitim almak isteyen 7-17 yaş aralığın da 708 öğrenci adayının başvuru yaptığı seçme sınavları sonuçlandı. Alanında uzman jüri üyelerinin huzurunda yapılan seçme sınavları sonucunda 143 öğrenci Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde eğitim alma hakkı kazandı. Akademi'den edinilen bilgiye göre, 37 öğrenci Koro Eğitimi,70 öğrenci Enstrüman Eğitimi, 23 öğrenci Müzik ve Yetenek Sınavlarına Hazırlık Eğitimi ve 13 öğrenci de Oda Orkestrası'na katılmaya hak kazandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, müzikle ilgilenen her yaştan vatandaşa kapılarının açık olduğunu söyledi.

Uluslararası alanda başarı

Müzikle ilgilenen özellikle çocukların ve gençlerin, hedeflerine ulaşma yolunda yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Esen, “Devlet konservatuvarları bölümleri veya güzel sanatlar lisesine girmek isteyen öğrencilerimizi Müzik Akademimiz bünyesinde sınavlara hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz yıl boyunca ses, enstrüman gibi alanlarda eğitimler alıyor. Geçtiğimiz yıllarda onlarca öğrencimizin konservatuvarlara yerleşmeleri de doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Konservatuvarlara ve Akademimize katılmaya hak kazanan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum'' dedi.

7 Öğrenci LCM sertifikası alamaya hak kazandı

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın 30 kişilik kontenjan açıkladığı dönemde 9-12 yaş aralığında 15 öğrencilerinin konservatuvarların ilkokul ve ortaokul bölümlerini kazandığını belirten Başkan Esen, “London College Of Music sınavına da Akademi bünyesinde piyano, flüt ve bateri ana dallarında hazırlanan 7 öğrencinin tamamının uluslararası geçerliliği olan LCM sertifikasını almaya hak kazandı”dedi.