Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'ne 405 başvuru

Her yıl bünyesine yeni yetenekler katan Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'ne bu yıl da ilgi yoğundu. 405 adayın başvurduğu sınavlar, Oda Orkestrası, Çok Sesli Çocuk Korosu ve Enstrüman Eğitimi alanlarında yapılıyor. 11 Eylül'de son erecek sınavların sonuçları ise 13 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. Sınavlar için haftalarca hazırlanan genç yetenekler, uzman eğitimciler karşısında tüm hünerlerini sergilemek için sahneye çıktı. Konyaaltı'nın sokaklarında, meydanlarında hiçbir zaman müzik sesinin eksik olmayacağını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sınava giren öğrencilere başarı diledi.

“Genç müzisyenler yetiştiriyoruz”

Konyaaltı Belediyesi olarak müzik camiasına genç müzisyenler kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Esen, her konuda olduğu gibi bu konuda da fırsat eşitliği sağlayarak, sınavlara katılmak isteyen tüm çocuklara kapılarını açtıklarını vurguladı. Uzman bir kadro koordinatörlüğünde Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'ni faaliyete soktuklarını belirten Esen, “Çocuklarımız, uzman müzik eğitimcilerimizin gözetiminde sınava giriyor. Seçmeleri başarıyla geçen müzisyen adaylarımız, eğitimlerine akademimiz bünyesinde devam ediyor. İlerleyen süreçte genç müzisyenlerimiz, düzenlediğimiz etkinliklerde sahne alarak, hem ailelerine hem de yurttaşlarımıza performanslarını sergileme fırsatı yakalıyor. Gençlerimizi, gerek spora gerekse müziğe yönlendirerek ülkemize faydalı birer birey olmaları için çalışıyoruz. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademimiz bünyesinde devam eden sınavlara giren tüm genç müzisyen adaylarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.