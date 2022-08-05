Konyaaltı Belediyesi satın almak yerine üretiyor

Konyaaltı Belediyesi, bölgedeki parklarda kullandığı mobilyaları Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı marangoz atölyesinde üreterek hem belediye ekonomisine katkı sağlıyor, hem de belediyenin iş gücü verimli çalışmalara dönüşüyor. Konyaaltı'nın daha modern ve yaşanabilir bir yer olması için çalışan ekipler, usta ellerden çıkan düşük maliyetli ve kaliteli park mobilyalarını vatandaşların kullanımına sunuyor. Vatandaşların açık alandaki ihtiyaçlarını karşılayan ve keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayan park mobilyalarının üretimini belediye bünyesindeki atölyelerde yapıp daha düşük bütçelerle, daha çok yurttaşa hizmet götürdüklerine dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Vatandaşlarımızın vergilerinin bir kuruşunu bile israf etmemek için titizlikle çalışıyoruz. Kendi atölyelerimizde öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz üretimlerden sağladığımız tasarrufla vatandaşlarımız için daha çok hizmet imkanı buluyoruz. Yurttaşlarımızın memnuniyeti için emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' dedi.

"Tüm işlemler aynı yerde yapılıyor"

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün altı kişilik marangoz ekibi ile üretim gerçekleştirdiğini söyleyen atölye şefi Zeki Güner, park ve bahçelerde kullanılan ahşap ürünlerin bu atölyede çalışan ekibin elinden çıktığını söyledi. Parklarda kullanılan ürünlerin belli evrelerden geçerek son halini aldığını vurgulayan Güner, bankların, kaynak atölyesinde iskeletinin hazırlandıktan sonra ahşap atölyesine getirildiğini, burada uygun ölçülere getirilen ahşapların iskeletlerin üzerine montajlanarak kullanıma hazır hale getirildiğini kaydetti. Vatandaşlardan ve kamu kurumlarından gelen park mobilyası taleplerinin de değerlendirildiğini belirten

"İşçilikten ciddi tasarruf var"

Güner, bu taleplerin içerisinden uygun görülen yerlere ekipler tarafından park mobilyalarının yerleştirildiğini söyledi. Üretim maliyetinin düşüklüğüne de dikkat çeken Güner, “Park mobilyalarının üretimini ve montajını arkadaşlarımız yaptığı için bu konuda işçilikten ciddi bir tasarrufumuz var. Üretimin dışında, ürünlerin tamir ve bakımlarını da ekip arkadaşlarımız yaptığı için bu anlamda da tasarruf ettiğimizi söyleyebilirim'' dedi.