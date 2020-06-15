Konyaaltı Belediyesi, tesislerini yeniden hizmete açtı

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde sosyal tesislerin kapatılması kararı sonrasında Konyaaltı Belediyesi de ilçede Gençlik Lokali, Kütüphane ve Emekli Kahveleri gibi hizmetleri geçici süreliğine kapatmıştı. 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle birçok kısıtlama kaldırıldı ve ülke genelinde yeni normalleşme sürecine geçildi. Konyaaltı Belediyesi de bu yeni süreçle aldığı tedbirler altında sosyal tesisleri yeniden hizmette açtı. Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali, kütüphane ve Emekli Kahvesi yeniden halkın hizmetine açıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yeniden hizmet vermeye başlayan tesislere yönelik yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin hiçbir ücret ödemeden hizmet aldığı Gençlik Lokalimizi yeniden hizmete açtık. Emekli vatandaşlarımıza hizmet veren iki Emekli Kahvemizi ve 7'den 70'e herkesin faydalanabildiği kütüphanemiz de tekrar hizmet vermeye başladı” dedi. Sosyal tesislerde virüs salgınına karşı her türlü tedbirin de alındığını dile getiren Esen, bu tesislerde oturma düzeninin mevcut sayının yarısı olacak şekilde yeniden planlandığını aktardı. Tesisleri düzenli olarak dezenfekte ettiklerini kaydeden Esen, hizmetleri alacak vatandaşlardan, kurallara uymalarını istedi.

Yeni normalleşmeyle birçok kısıtlamanın da kaldırıldığını ifade eden Başkan Semih Esen, Konyaaltı'nda bu geçişi bir takım tedbirler altında gerçekleştirdiklerini söyledi. Pazar, ATM, taksi ve taksi durakları gibi halkın yoğun şekilde içinde bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Semih Esen, sosyal mesafeyi de gözetilmesine önem verdiklerini aktardı.