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Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin yapılan öğrenci seçmelerinin ardından ders başı yaptığını duyurdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin yapılan öğrenci seçmelerinin ardından ders başı yaptığını duyurdu.


Geçtiğimiz günlerde yapılan ön elemeyi başarıyla geçen öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisinde ders başı yaptı. Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert'in gözetiminde tiyatro oyuncuları Özlem Gür Dokuyucu ve Dicle Alkan'ın yardımcılığında başlayan ilk derste öğrenciler ses çalışması yaptı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ön elemeleri başarıyla geçen 24 ismin Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisinde eğitim çalışmalarına başladığını bildirdi. Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonunda öğrencileri ziyaret eden Başkan Semih Esen, bir süre çalışmaları izledi. 2020'nin haziran ayına kadar devam edecek olan eğitimlerin hafta içi her gün 11.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağını ifade eden Başkan Semih Esen, Haluk Cömert'in gözetiminde tiyatro oyuncuları Özlem Gür Dokuyucu ve Dicle Alkan'ın yardımcılığında tiyatro derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosunun da kadrosunu oluşturacağını söyledi. Semih Esen, tiyatro öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

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