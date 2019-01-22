Konyaaltı Belediyesi TSM Korosu, sahne aldı

Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Sazdan Söze Nağmeler Konseri”yle Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM)'nde açılan kurslarda müzik eğitimi alan kursiyerlerin oluşturduğu Keman Orkestrası, Kadınlar, Çocuklar, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu her ay düzenledikleri konserlerle vatandaşlara müzik ziyafeti veriyor. Son olarak Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahne alan Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, “Sazdan Söze Nağmeler Konseri”yle Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Zehra Özçelik'in şefliğinde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu'nun saz ekibinde; ud da Onur Uğurbaş, kanun da Ahmet Baran, Mustafa Kaçan, viyolonsel de Alaaddin Gencer, ritim de Nurullah Gürsoy ve Sonay Koca Mutlu yer aldı. “Her tel sazı, bir ter dudağın değdiği yerdir, Sen körfeze geldiğin zaman, Hüzün, Köroğlu” gibi birbirinden değerli 18 eserin seslendirildiği konserde izleyenlerde alkışlarla koroya eşlik etti.