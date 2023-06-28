Konyaaltı Belediyesi vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi

Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı'nda Siteler, Altınkum ve Liman mahallelerinde oluşturduğu kurban kesim alanlarında vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurban kesecek vatandaşlar için Siteler, Altınkum ve Liman mahalleleri olmak üzere 3 ayrı kurban kesim noktası oluşturdu. Siteler ve Liman mahallelerinin kapalı pazar yerlerinde küçükbaş hayvanların kesimi yapılırken, Altınkum kapalı pazar yerinde ise büyükbaş hayvanların kesimi yapıldı. Daha önceden online olarak kurban kesimi için randevu verilen vatandaşların işlemleri, hijyen kurallarına da dikkat edilerek sırasıyla gerçekleştirildi. Kurban Bayramı'nda iyi dileklerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanındayız. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz kurban kesim hizmeti veriyoruz. Gerekli tüm hijyenik koşulları sağlayıp, uzman kasaplarımızı görevlendirdik” dedi.

Ücretsiz kurban kesimi

Üç ayrı noktada hijyenik bir ortamda vatandaşların kurban hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Esen, özellikle şehir merkezinde kurban kesimi için uygun temiz alan bulmanın zorluğunu bildiklerini dile getirdi. Oluşturdukları randevu sistemi ile kurban kesim hizmeti verdiklerini ifade eden Esen, “Yapılan işlemlerin ücretsiz olması da vatandaşlarımızın ekonomilerine az da olsa katkı sunuyor. Belediyemiz adına vatandaşlarımıza hizmet eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum'' dedi.

Vatandaş çok memnun

Kurbanını kestirmek için ilk kez Konyaaltı Belediyesine müracaat ettiğini ifade eden Ali Akyol, belediye ekiplerinin hijyenik bir ortamda kurbanını keserek kendisine teslim ettiğini söyledi. Zorluk yaşamadan kurbanlarının kesildiğini aktaran Akyol, hiçbir ücret ödemeden aldıkları bu hizmet için Konyaaltı Belediyesi ve çalışanlarına teşekkür etti. Geçtiğimiz yıl da kurban kesim işlemini burada yaptırdığını ve çok memnun kaldığını belirten Filiz Çankaya ise, ‘'Konyaaltı Belediyesi'nin burada yaptığı hizmetlerin yanı sıra diğer hizmetlerinden de çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de burada olup hizmetlerine devam eder'' dedi. 17 yıldır Konyaaltı'nda yaşadığını ve kurbanlarını belediye vasıtasıyla kestirdiğini aktaran Adnan Karabiber de belediyenin, yoğunluğa rağmen çok düzenli ve hızlı bir şekilde çalıştığını ve kendilerini memnun ettiğini söyledi.