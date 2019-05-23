Konyaaltı Belediyesi vezneleri haftasonu mesaide

Emlak Vergisi ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisini son günlere bırakan mükellefler için Konyaaltı Belediyesi'nin tahsilat vezneleri hafta sonu da açık olacak. Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergisi 1'inci taksit ödemesi 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Konyaaltı Belediyesi, vergi borcunu ödemek için son güne kalan vatandaşların mağdur olmaması için 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri, veznedarların görev başında olacağı duyurdu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Son günler olması nedeniyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı veznedarlarımız hafta sonu da hizmet verecek. İsteyen vatandaşlarımız ise www.konyaalti.bel.tr adresinden online olarak ödeme yapabilecek" dedi.