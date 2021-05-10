Konyaaltı belediyesinde personele çifte bayram

Memur ve sürekli işçilerin maaş ve bayram ikramiyelerini erkenden hesaplarına yatırdıklarını dile getiren Başkan Esen, taşeron işçilerinin de maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyelerini verdiklerini aktardı. Banka promosyonunun bir kuruşuna dokunmadan tamamının taşeron işçilerinin hesabına Ramazan Bayramı öncesi aktarıldığına dikkat çeken Başkan Esen, 2 bin 510 liralık promosyonun 836 belediye çalışanına eksiksiz ödendiğini dile getirdi.

Personelin yanında olduklarını kaydeden Esen, “Pandemi döneminde çalışanlarımız canla başla çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Çalışanların mutlu olmasını önemsiyoruz. Eğer personelimiz mutlu olursa işine dört elle sarılır ve Konyaaltı'na daha hizmet eder. Her koşulda emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.