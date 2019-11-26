Konyaaltı Belediyesi'nden ‘Ben de Varım' farkındalığı

Konyaaltı Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 'Ben de Varım' konulu etkinlik düzenleyerek, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı'nda ilk olarak ‘El izi farkındalık çalışması' yapıldı. Fuaye alanında oluşturulan platforma, katılımcılar el izlerini basarak kadına şiddete dikkat çekti.

Daha sonra ise Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda düzenlenen programda “Kadına Yönelik Şiddetin Toplumsal Hukuksal ve Ailevi Boyutu” konusunda bir panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, dünya genelinde 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildiğini belirtti. Tuğba Erke Bostan, “Erkeklerin şiddetle mücadele günü yok. Biz kadınlar olarak şiddetle mücadele gününü etkinlik sayılarını arttırarak anmak, bu etkinlikleri arttırmak bu farkındalıkları çoğaltmak zorundayız. Özellikle erkeklerin gözünde ki kadınların farkındalığının yükseltilmesine inanıyoruz” dedi.

Panele, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Psikolog Emine Anadol, Eğitimci Yazar Kamile Yılmaz, Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu Koordinatörü Av. Evrim Ercan konuşmacı olarak katıldı.