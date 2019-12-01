Konyaaltı Belediyesi'nden Çandır Kuru Fasulye Şenliği

Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Çandır Kuru Fasulye Şenliğine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, CHP Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır, meclis üyeleri, muhtarlar, bölge halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esen, şenlik alanında stant açan fasulye üreticilerine ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Konyaaltı Belediyesi bir kıvılcım başlattı

Şenliğin açılışında konuşan Başkan Semih Esen, tarım gelirlerinin neden bu durumda olduğuna dair kafa yorulması gerektiğini belirterek, “Bu noktada Konyaaltı Belediyesi olarak bir kıvılcım yakmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Türkiye yıllar boyunca kendine yetmenin yanı sıra tarımdan yüksek gelirler ele ederek, ekonomisini belirli bir noktaya taşımış bir ülkedir. Bugün artık Türkiye kendisine yetecek kadar bile en temel ürünleri yetiştiremez hale gelmiştir. Çandır Fasulyesi yöremizin geleneksel yetiştirdiği bir üründür. Bu üründe Türkiye'nin diğer ürünleri olduğu gibi bir kadere mahkum edildi. Konyaaltı Belediyesi, Muhittin Böcek'in belediye başkanı olduğu bir dönem de böyle bir çalışma başlattı. Çandır fasulyesi özelinde, Türk tarımızın yeniden canlanması adına yerel ürünlerin nedenli önemli olduğuna dikkat çekildi” dedi.

Çandır Fasulyesi coğrafi işaretli ürün olacak

Çandır fasulyesinin bu bölgeye has, bu bölgede yetişen bir geleneksel bir ürün olduğunu söyleyen Esen, “Çandır Fasulyesi neredeyse yok olmak üzereydi. Son kalanlar tespit edildi ve yeniden canlandırılarak belirli bir seviyeye geldi. Çandır fasulyesi; coğrafi bir ürün olma yolunda hızla ilerledi. Çok küçük birkaç işlemi kaldı. Çandır fasulyesini, Konyaaltı'nın coğrafi işaretli bir ürünü haline getirmek bize nasip olacak. Coğrafi ürünlü bir ürün olduğu zaman; toplumda sağlıklı geleneksel ve doğal olan ihtiyaç nedeniyle sizin coğrafi işaretli ürününüzü bu sınıftan bir ürün haline geliyor. Coğrafi ürünü ürüten üreticilerin gelirlerinde yüzde 50'ye yakın bir artış oluyor. Çandır fasulyesi kısa zamanda coğrafi işareti alacak. Türkiye'de 400'e yakın olan coğrafi üründen birisi haline gelecektir. Konyaaltı'nda sadece Çandır fasulyesi değil, 24 köyünde tarım yaparak geçimini yapan insanların tamamının elde ettiği ürünleri en yüksek gelirle değerlendirilmesi için çalışmaları yapacağız” diye konuştu.

5 kazan kuru fasulye ikram edildi

Esen, gelecek yıl Çandır Fasulyesi ekimi yapacak, üreticilere tohumluk verdi. Esen ve beraberindekiler Konyaaltı Belediyesi'nin Yarbaşçandır Mahallesi'nde 5 bin metre kare alanda üretimi gerçekleştirdiği kuru fasulyesi vatandaşlara ikram etti. 5 kazan kuru fasulye kısa zamanda tükendi.

Daha sonra ise Türk Halk Müziği sanatçısı Arzu Gök konseri gerçekleştirildi. Konyaaltı Kent Meydanını dolduran vatandaşlara unutulmaz Arzu Gök'ün türküleriyle keyifli bir zaman geçirdi. İzleyenler Arzu Gök'ün şarkılarına eşlik ederek, bol bol oynadı. Başkan Esen, sanatçı Arzu Gök'e teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdim etti.