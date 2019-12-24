İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaaltı Belediyesi'nden doğa yürüyüşü

Konyaaltı Belediyesi’nin gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde, doğaseverler Adrasan Kız Kalesi ve Eski Fener parkurunda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde, doğaseverler Adrasan Kız Kalesi ve Eski Fener parkurunda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.


Konyaaltı Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) işbirliğiyle gerçekleştirilen yürüyüş, bu ay Kız Kalesi ve Eski Fener parkurunda gerçekleştirildi. TODOSK'un profesyonel rehberleri Hicran Ergül ve Mustafa Alaçeşme, eşliğindeki yürüyüşe yaklaşık 100 doğa tutkunu katıldı. Adrasan'dan yürüyüşe başlayan doğaseverler, 10 kilometrelik Kız Kalesi ve Eski Fener, parkurunda yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, şehir stresinden uzak, doğa içinden keyifli bir gün geçirdi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya'nın doğa güzelliklerini tanımak ve tanıtmak için her ay doğa yürüyüşleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, “Farklı parkurlarda gerçekleştirdiğimizi yürüyüşler yoğun ilgi görüyor. 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlere yaklaşık 500 kişi katıldı. Antalya'nın çok güzel yürüyüş parkurları var. Bu yürüyüşlerde doğaseverler, keyifli bir zaman geçiriyor. Doğa yürüyüşlerimiz düzenli bir şekilde devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.