Konyaaltı Belediyesi'nden Doyran'a asfalt.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Doyran Mahallesinde sathi kaplama asfalt çalışmalarının sonuna geldi.

Konyaaltı Belediyesi, Doyran Mahallesinde Hatıra Ormanı mevkiinde yer alan Ahmet Özcan Caddesinde asfalt çalışması başlattı. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürürken, yayla ve kırsal mahallelerde de sathi kaplama asfalt çalışmalarına başladı. Son olarak Doyran Mahallesi'nde Ahmet Özcan Caddesinde 2 kilometrelik yolda başlatılan asfaltlama çalışmasında sona gelindi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, mahalle sakinlerinin kışın çamurdan, yazın tozdan şikayetçi olduğu yolu bu yaz için programa aldıklarını ve vakit kaybetmeden asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bölge halkının yoğun şekilde kullandığı 2 kilometrelik yolda ekiplerin sathi asfalt çalışmasına başladığını ve çalışmaların sona geldiğini belirten Başkan Esen, bu çalışma neticesinde mahallelilerin de rahat edeceğini kaydetti. Başkan Semih Esen, Doyran Mahallesi sakinlerine şimdiden hayırlı olması dileğinde bulundu.