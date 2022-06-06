Konyaaltı Belediyesi'nden Dünya Çevre Günü etkinliği

7'nci ‘kıta'dan ilham alan ressam Belgin Yapıcı'nın doğada yok olmayan atıklardan ürettiği resim sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Konyaaltı Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesinde, belediye hizmet binası ve HayatPark'ta bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikler ilk olarak Belediye Hizmet Binası'nda, doğada yok olmayan atıklardan üretilen resimlerin sergilendiği bir sergi ile başladı. Sergi açılışında konuşan Ressam Belgin Yapıcı, ‘'Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Bienali'nin ana teması 7'nci kıta idi. 7'nci kıta, Pasifik Okyanusu'nda plastik atıklardan oluşan dev bir çöplük. Bienali'nin o etkinliğinden sonra bende bir fikir oluştu. Konyaaltı Belediye yetkililerine projemi anlattım. Çok heyecanlandılar. Desteklediler ve hayata geçirdik. Resimlerde, plastik atıklar ve doğada binlerce yılda yok olmayan her türlü atığı kullandım. Ünlü ressamların tablolarını yorumladım. Benim için bir sosyal sorumluluk projesi olan sergiye yoğun ilginin olmasından da çok mutluyum ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum'' dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü çerçevesindeki etkinliklerin sonraki ayağı HayatPark'ta devam etti. Belediye hizmet binasında sergilenen resimlerin de yerini aldığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında, Konyaaltı Belediyesi bünyesinde çevreye yönelik üretilen projeler sergilendi. Standları ziyaret eden vatandaşlar, belediye çalışanları tarafından atık yönetimi ve mevzuatı konusunda bilgilendirildi. Belediye personellerinin, doğada bulunan ahşap atıklarından ürettikleri ahşap dekoratif ürünler ve kışın ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yakıt briketlerin olduğu standlar da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Standları ziyaret eden vatandaşlara ayrıca saksı çiçeği ve karaçam tohumu hediye edildi. Aileleriyle birlikte gelen çocuk ve öğrencilere de çeşitli eğitim materyalleri ve yiyecek-içecek ikram edildi.

Konyaaltı Belediyesi olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik hazırladıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Öndegiden, alana gelen vatandaşları, ürettikleri projeler ve sıfır atık konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Öndegiden, ‘'Bu yıl da atıklardan oluşan bir sergi açılışımız oldu. Sıfır atık sistemini anlattığımız atık kodlarıyla beraber, yaklaşık bin 600 noktaya bıraktığımız toplama ekipmanlarını tanıttığımız standlarımız ve ‘'atıktan sanata'' adlı sergimiz bulunmakta. Yine, belediye personellerimizin ürettiği, doğada bulunan ahşap atıkların yorumlanmasıyla üretilen ahşap dekoratif ürünler de standlarımızda sergileniyor. Amacımız, ilçemizi marka ve yeşil bir kent anlayışı içerisinde, çağdaş ve muadillerinin üzerine çıkarmaktır'' şeklinde konuştu.