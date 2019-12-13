Konyaaltı Belediyesi'nden gençlere ‘umut protokolü'

Konyaaltı Belediyesi, özellikle dar gelir grubunda, sosyal ya da ailevi sorunlar nedeniyle eğitimleri aksayan lise öğrencilerine yardım için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Antalya Mezunları Derneği ile işbirliği protokolü imzaladı. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ile ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek'in imzaladığı protokolle, eğitimine devam etmek isteyen lise öğrencilerine önemli katkılar yapılacak.

“Sadece iş olsun diye yapılmadı"

Geçtiğimiz aylarda Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in öncülüğünde konuyla ilgili ilk çalışmalar başlamıştı. İlerleyen süreçte yapılacak çalışmaların çerçevesi çizildi ve iki kurum arasında protokol imzalandı. Çeşitli nedenlerden dolayı eğitim hayatına devam edemeyen öğrencileri yeniden okul ile buluşturacak olan bu adımın son derece önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, “İmzaladığımız bu protokol sadece iş olsun diye yapılmış değil. Gerekli adımları ivedilikle atıp, öğrenim hayatına ara vermek zorunda kalan lise öğrencilerimizi tekrar okul ile buluşturmak istiyoruz. Bu noktada, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği ile imzaladığımız işbirliği protokolünü çok önemsiyorum. Gençlerimize umut olabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü onlar bizim ve ülkemizin gelecekteki teminatlarıdır” diye konuştu.

Protokolü imzalayan, ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Başkanı Yıldırım Şimşek ise, Konyaaltı Belediyesi ile anlamlı bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, “Öncelikle Belediye Başkanımız Semih Esen'e ve Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan'a teşekkür ediyorum. Biz gençlerimiz için her zaman güzel şeyler yapmak istiyoruz. Umarım bu adımla da eğitim hayatına devam etmek isteyen birçok öğrencimize umut olacağız.”dedi.