İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaaltı Belediyesi'nden Gökçam Mahallesi'ne asfalt

Konyaaltı Belediyesi, Gökçam Mahallesi Yukarıköy Caddesi’nde asfalt çalışması başlattı.

Konyaaltı Belediyesi, Gökçam Mahallesi Yukarıköy Caddesi'nde asfalt çalışması başlattı.


Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Gökçam Mahallesi'nde asfalt çalışması başlattı. Gökçam Mahallesi'nde ilk olarak Yukarıköy Caddesi'ne sathi asfalt dökülüyor. Yukarıköy Caddesi'nin tamamlanmasını ardından, Ali Güler ve Kocaorman Caddesi'nde asfalt dökülecek.


3 cadde asfaltlanacak


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belirlenen program çerçevesinde Konyaaltı'nın merkez ve kırsal mahallerinde asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Esen, “Ekiplerimiz geçtiğimiz günlerde Doyran Mahallemizde asfalt çalışması yaptı. Şimdi Gökçam Mahallemizdeki 3 caddemizde asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Asfalt çalışmalarımız bölge halkımıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.