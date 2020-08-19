Konyaaltı Belediyesi'nden hayvancılığa destek

Konyaaltı Belediyesi, hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara aşı hibesi ile başlayan desteğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde hayvan üreticilerine 2 adet parazit ilaçlama makinesi ve 50 adet de otomatik yemlik hibe eden Konyaaltı Belediyesi, şimdi de 22 bin küçükbaş hayvanın ilaçlamasını yapacak. Bu kapsamda ilk olarak Gökçam Mahallesi'nde küçükbaş hayvan üretimi yapan Mustafa Durmaz'a ait ağılda 200 hayvanın parazit ilaçlaması yapıldı.

Desteğimiz sürecek

Konyaaltı Belediyesi olarak çeşitli projelerle üreticileri desteklediklerini kaydeden Başkan Esen, ““Geçtiğimiz aylarda hayvan üretimi yapan yurttaşlarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde hayvan üreticilerimize parazit ilaçlama makinesi ve yemlik hibe ettik. Şimdi de bölgemizdeki küçükbaş hayvanların dış parazit ilaçlamasını yapıyoruz. 20 gün gibi kısa süre içinde tamamlamayı planladığımız bu çalışma ile hayvan üreticilerimize ekonomik anlamda destek oluyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde hayvanlardan bulaşabilecek hastalık yayılımını da önlemiş oluyoruz. Yöre hayvancılığına olan desteğimizin ilerleyen günlerde de devam edecek” dedi.

Hayvan yetiştiricisi Mustafa Durmaz ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in her fırsatta kendilerine destek olduğunu belirterek, üreticiler olarak bundan çok memnun olduklarını söyledi. Sahibi olduğu 200 koyununun Konyaaltı Belediyesi tarafından kene, pire gibi dış parazite karşı ücretsiz ilaçlandığını ifade eden Mustafa Durmaz, hem ekonomik hem de motive anlamında bu desteğin kendilerine güç verdiğini kaydetti. Durmaz, Başkan Semih Esen'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.