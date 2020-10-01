Konyaaltı Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında Başkan Esen, Kovid-19 koşulları nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin önemli bir sorunu haline gelen tablet veya bilgisayar konusunu meclis gündemine taşıdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yoğun bir şekilde ailelerin tablet ihtiyacı konusunda belediyeye başvuruda bulunduğunu aktardı. Ekonomik nedenlerden dolayı her evde tablet ya da bilgisayar olmadığını belirten Esen, “Bize ulaşan talepleri imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştık. Ancak hem Konyaaltı Kaymakamlığı'mıza hem de belediyemize bu konuda çok sayıda talep gelmeye devam ediyor” dedi.

"Bütçeden tabletler alınacak"

Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten ile sorunun çözümü noktasında görüşme yaptıklarını kaydeden Esen, ihtiyaç sahibi çocukların tespit edilip, eksiklerin giderilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Esen, “Çocuklarımızın bu sorununu çözemez isek eğitimlerinde aksamalar olacak. Kaymakamlığımız ile işbirliği protokolü yaparak, ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edeceğiz. Bu çocuklarımıza Konyaaltı Belediyesi bütçesinden tablet alarak, eğitimde sıkıntı yaşamaması ve eğitime ulaşma hakkını vereceğiz. Bu konuda meclis üyelerimizin bizlere destek vereceğini inanıyorum” dedi.

Başkan Esen'in konuşmasının ardından yapılan oylamaya meclis üyeleri evet oyu vererek belediyenin tablet almasını oy birliğiyle kabul etti.