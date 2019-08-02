Konyaaltı Belediyesinden kasaplara hijyen eğitimi

Kurban Bayramına sayılı günler kala, Konyaaltı Belediyesi de hazırlıklarını tamamladı. Pınarbaşı, Öğretmenevleri, Liman ve Siteler Kapalı Semt Pazarında küçükbaş, Altınkum Kapalı Semt Pazarında ise küçük ve büyükbaş kurban kesimi yapılabileceğini duyuran Konyaaltı Belediyesi, kurban kesimi öncesinde kesim yerlerinde görevli personele ve kasaplara yönelik eğitim semineri düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonunda düzenlenen seminere Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, ilgili birim müdürleri, zabıta, temizlik ve sağlık işleri personeli ile görevli kasaplar katıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Veteriner Hekim Şerif Şahin Bozdoğan, kurban edilecek hayvanın ilk olarak ‘Veteriner Sağlık Raporu' ile ‘Kulak Küpesi' ve ‘Hayvan Kimlik Kartı' olması gerektiğinin altını çizdi. “Kurbanlıkların bakışları ve dış görünüşü canlı olmalı, yüksek ateş, salya akıntısı olmamalı, kuyruğu, kulağı kesik, gözü kör olmamalı, çok zayıf ve yeni doğum yapmış veya gebe olmamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili ve agresif olmamalı” diyen Şerif Şahin Bozdoğan “Kurbanda kesilen etler; sıcak ve taze olduğu için 14 derecede 5-6 saat dinlendirilmelidir. +4 derecede mutlaka 24 saat olgunlaştırıldıktan sonra tüketime başlanmalıdır. Kısa sürede tüketilecek olan etler buzdolabının +4 derecelik bölümünde 3-4 gün bekletilebilir. Uzun süreli muhafaza edilmek istenen etler ise buzdolabının -18 derecelik derin dondurucu kısmında 3 aya kadar saklanabilir.” diye konuştu.

"5 noktada ücretsiz kesim"

Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ise konuşmasında hijyen kurallarına dikkat çekti.

Vatandaşların kurbanlık hayvanları mezbahalar ve belediyelerce izin verilen kesim yerlerinde veya kapalı kendi özel mülkiyetlerinde uygun hijyenik koşullar sağlanarak kesim yapabileceklerini belirten Saygılı, “Umuma açık yerlerde parklar, yol kenarları, açık arsa ve araziler, cadde ve sokak kenarlarında veya çocuk oyun alanlarında kurban kesilmesi yasaktır. Belediyemiz kentin 5 ayrı noktasında kesim yeri belirledi. Buralarda vatandaşlarımız uzman kasaplar tarafından hijyenik koşullarına uygun ücretsiz kesimini yaptırabilirler.” dedi.

Muammer Saygılı, konuşmaların ardından eğitim seminerine katılan belediye personeline ve kasaplara, seminere katılım sertifikası verdi.