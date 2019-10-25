İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaaltı Belediyesi'nden okul ve caddelere çizgi

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almaları için yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi bazı okullarda bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştiren Konyaaltı Belediyesi, şimdi de okul önlerinde ki yaya geçitleri ile cadde ve sokaklara yol çizgi çalışması yapıyor.


Konyaaltı Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda okul önlerinde yaya yolu çizgileri yıpranan ve artık görülemez hale gelen yaya geçitleri ve kasisleri boyayarak nitelikli hale getiriyor. Konyaaltı Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan ve Antalya'da da uygulanan ‘önce yaya' projesi kapsamında yayaların özellikle de öğrencilerin yoğun olduğu caddelerde yaya şeritleri boyanarak yenilenmeye başladı.


Okul idarelerinden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceği bildiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk olarak Gürsu Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu önünde yer alan kasisi sürücülerinde dikkatini çekecek şekilde boyadıklarını söyledi. Semih Esen, bununla birlikte 353 Sokakta yine sürücü ve yaya güvenliği artırmaya yönelik yol çizgi çalışması başlattıklarını kaydetti. Başkan Semih Esen, bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.