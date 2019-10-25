Konyaaltı Belediyesi'nden okul ve caddelere çizgi

Konyaaltı Belediyesi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda okul önlerinde yaya yolu çizgileri yıpranan ve artık görülemez hale gelen yaya geçitleri ve kasisleri boyayarak nitelikli hale getiriyor. Konyaaltı Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan ve Antalya'da da uygulanan ‘önce yaya' projesi kapsamında yayaların özellikle de öğrencilerin yoğun olduğu caddelerde yaya şeritleri boyanarak yenilenmeye başladı.

Okul idarelerinden ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceği bildiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilk olarak Gürsu Mahallesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu önünde yer alan kasisi sürücülerinde dikkatini çekecek şekilde boyadıklarını söyledi. Semih Esen, bununla birlikte 353 Sokakta yine sürücü ve yaya güvenliği artırmaya yönelik yol çizgi çalışması başlattıklarını kaydetti. Başkan Semih Esen, bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.