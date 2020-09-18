Konyaaltı Belediyesi'nden okullara dezenfekte seferberliği

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Konyaaltı'ndaki tüm okullarda dezenfekte çalışması başlattıklarını açıkladı.

Başkan Semih Esen, 21 Eylül'de kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi Konyaaltı ilçesindeki okullarda dezenfekte seferberliği başlattıklarını kaydetti. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçe sınırlarındaki tüm okulları bugünden başlayarak üç gün boyunca baştan sona dezenfekte edecek. Okulların çevre düzenlemesi, temizlik, maske ve hijyen kitleri gibi birçok ihtiyacı da Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanacak.

"45 okul dezenfekte edildi"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacak okullar için temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Semih Esen, “Konyaaltı bölgemizdeki 45 okulumuzu dezenfekte ediyoruz. Ayrıca okullarımızdan gelen her türlü talebi karşılamaya çalışıyoruz. Maske ve hijyen kitleri konusunda destek oluyoruz. Okullardaki dezenfekte işlemini periyotlar halinde devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim görebilmesi adına gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz” dedi.