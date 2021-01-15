Konyaaltı Belediyesi'nden, park bahçe ve yeşil alanlara kışlık bakım

Konyaaltı Belediyesi ağaç budama çalışmalarına Gürsu Mahallesi'yle devam etti. Ağaçların gelişimlerini sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ile kalitesini yükseltmek için gerçekleştirilen budama işleminin yanı sıra, elektrik tellerine uzanan, araç ve vatandaşların geçişini engelleyen dallara da düzenleme yapıldı.

"Güzelleştiriyor,tasarruf ediyoruz"

Konyaaltı'nın kış aylarında da rengarenk olduğuna dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerde kışlık bakım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Başkan Semih Esen, “Özellikle kuruyan ağaç dallarını budayan ve yeni fidan dikimi yapan ekipler, kaldırım ve sokakları da süpürerek genel temizlik yapıyor. Yeşil bir kent için çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin metrekare yeni park ve yeşil alanı bölge halkımızın kullanımına açtık. Bu yeni açtığımız alanlarda kendi yetiştirdiğimiz 260 bin bitki diktik. Böylece, hem çevremizi güzelleştirdik hem de büyük bir tasarruf sağlamış olduk. Konyaaltı'nda kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yukarılara taşımak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.” dedi.