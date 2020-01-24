Konyaaltı Belediyesi'nden sosyalleştiren etkinlik

Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nde her Çarşamba günü, Erasmus Programı kapsamında yurt dışından gelen öğrencilerin katılımı ile düzenlenen İngilizce konuşma etkinliği, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Konyaaltı Belediyesi ve FM Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği İngilizce konuşma etkinliğine katılarak yabancı dillerini geliştiren öğrenciler, aynı zamanda sosyalleşerek farklı kültürleri tanıma şansını da yakalıyor. Erasmus Programı kapsamında eğitimlerinin bir kısmını Türkiye'de sürdürecek olan Younesse Ellatifi (İspanya), Jan Martin Vandrecht (Estonya) ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenciler bir araya gelip İngilizce konuşarak birbirlerini tanımaya çalıştı. İngilizce dillerini geliştirmeleri açısından son derece faydalı bir etkinlik olduğunu dile getiren öğrenciler, aynı zamanda farklı kültürlerden insanları tanıma adına bu etkinliğin önemli olduğunu ifade ettiler.

Gençlik Lokali'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik, hafta içi her Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Başlangıç düzeyinde İngilizce konuşan öğrenciler, sorular sorarak birbirlerini tanımaya çalıştı. Etkinlikte ara sıra Türkçe ve İngilizce espri yapan öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin sosyalleşmesine de katkı sağlıyor. Bir yanda etkinlik sürerken diğer yandan öğrenciler Gençlik Lokali'nde ücretsiz çay ve çorba ikramı eşliğinde sessiz bir ortamda ders çalışmaya devam etti.