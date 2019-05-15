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Konyaaltı Belediyesi'nden Yaşlılar Kreşinde ‘Keman Orkestrası'

Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası’nın,yaşlılar kreşindeki konseri beğeni topladı.

Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası'nın,yaşlılar kreşindeki konseri beğeni topladı.


Konyaaltı Belediyesi Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi, çok özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Keman Orkestrası, Yaşlılar Kreşi'nin konuklarına özel bir konser gerçekleştirdi. Buket Güzel şefliğinde gerçekleştirilen konser, büyük beğeni topladı. Dünya eserlerinden bir çok parçanın seslendirildiği konserde, yaşlılar keyifli saatler geçirdi.


" Anlamlı bir konser"


Konseri izleyen Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, bu konserin çok anlamlı olduğunu söyledi.


'Sizler bizim çok değerli büyüklerimizsiniz' diyen Tuğba Erke Bostan, “Konyaaltı Belediyesi hayata geçirdiği Yaşlı Kreşi ile büyüklerimizin değerini biliyor. Semih Esen başkanımızla birlikte burada yeni çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştireceğiz. Zaman zaman sizlerin çalışmalarına eşlik edeceğim. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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