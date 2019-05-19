Konyaaltı Belediyesi'nden YKS semineri

Konyaaltı Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan öğrenciler için, Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları konulu seminer düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Günseli Orhon'un konuşmacı olarak katıldığı Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları konulu seminere öğrenci ve veliler büyük ilgi gösterdi.

Sınav öncesinde ve sınav esnasında yaşanabilecek olası kaygıları örnekleyen Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Günseli Orhon sınav kaygısı ile kendisini sürekli yorgun, endişeli ve tahammülsüz hisseden, uyku ve beslenme düzeni değişen gençlere, kendilerini tanımayı ve farkında olmayı gerçekçi davranmaları ve beklentilerini doğru belirlemeleri tavsiyesinde bulundu. Orhon, "Evet sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile, bu size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çabalayın, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın" ifadelerinde bulundu.