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Konyaaltı Belediyesi'nin ETÜT kayıtları başladı

Her yıl ortaokul ve lise son sınıf ile yeni mezun öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlayan Konyaaltı Belediyesi ETÜT Merkezi’ne yeni dönem kayıtları başladı.

Her yıl ortaokul ve lise son sınıf ile yeni mezun öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlayan Konyaaltı Belediyesi ETÜT Merkezi'ne yeni dönem kayıtları başladı.


Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında her yıl onlarca öğrenciye hizmet veriyor. Konyaaltı Belediyesi ETÜT Merkezi için yeni dönem kurs kayıtları başladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında LGS ve YGS'ye girecek öğrenciler için KONSEM ETÜT Merkezi kayıtları Konyaaltı Belediyesi'nin resmi internet sayfasından, online olarak yapılabiliyor. Başvurular, 30 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.

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