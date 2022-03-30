Konyaaltı Belediyesi'nin iki projesine ödül

İkinci Yüzyıl Derneği'nin Ankara'da düzenlediği ‘Yerel Yönetimler Proje Ödülleri' töreninde Konyaaltı Belediyesi'nin ‘HayatPark' ve ‘Doğa Dostu Yakıt Briket' projeleri ödüle layık görüldü.

İkinci Yüzyıl Derneği'nin Ankara'da düzenlediği ‘Yerel Yönetimler Proje Ödülleri' töreninde Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark ve Doğa Dostu Yakıt Briket projeleri ödül aldı. Ankara'da düzenlenen ödül törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmayları ve yerel yöneticiler katıldı. Törende, Konyaaltı Belediyesi'nin iki projesi de ödüle layık görülürken, ödülü Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen aldı. Ödülü Konyaaltılı hemşehrileri adına aldığını söyleyen Esen, “Yurttaşlarımızın hem günlük hayatına hem de ekonomik yaşantısına katkı sağlayan projelerimizin ödül alması bizleri mutlu etti” dedi.

“Sosyal projeler”

Konyaaltı'nın merkezinde bulunan HayatPark, yaklaşık 120 bin dönümlük alana sahip. Parkın içinde kafe, restoran, tenis kortları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra birçok yapı bulunuyor.

Ödüle layık görülen diğer proje olan Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi'nde ise ilçe genelinde toplanan budama atıklardan elde edilen yakıt briket, ücretsiz bir şekilde sera üreticilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor. 2021 yılında 128 bin 400 ton yakıt biyo-briket ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak ulaştırıldı.