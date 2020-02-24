Konyaaltı Bisiklet Takımından “Milli Takım”a

Konyaaltı Belediyesinde kurulan Oda Orkestrası, Müzik Akademisi, Tiyatro ve Halk Oyunları Topluluğu ile kültür sanat faaliyetlerine hız veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şimdide ‘bisiklet takımı' kurdu.

Göreve geldiği gün “Müziği sokağa taşıyacağız” diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu doğrultuda Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Müzik Akademisini kurmuş ve bu topluluklar sokakta bir çok etkinliğe imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçmelerle kurulan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ile de yöresel halk oyunlarını Konyaaltı'nda yaşatmak isteyen Başkan Semih Esen, kültür ve sanat faaliyetleri yanı sıra spora da büyük önem veriyor. 20 Ocak 2020 tarihinde Başkan Semih Esen'in talimatıyla kurulan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı, kurulduğu bir ay süre içinde bir çok başarıya imza attı. Şevket Şimşek'in antrenörlüğünde müsabakalara hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımı, Alanya Ulusal Türkiye Şampiyonasında 6'ncı, Antalya İl Şampiyonasında ise 1'inci oldu. 16-17 yaş grubu 8 kişiden oluşan Bisiklet Takımının kurulduğu bir aylık süre içinde bir çok başarıya imza attığını ifade eden Semih Esen, takım olarak elde edilen derecelerin yanı sıra sporcuların bireysel başarılar da elde ettiklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Bisiklet Takımında yer alan Ferhat Çetin'in “Milli Takım”a kabul edildiğini dile getiren Başkan Semih Esen, hedeflerinin Türkiye Bisiklet Şampiyonasında ilk üçe girmek olduğunu kaydetti.