Konyaaltı çiçeklerle süsleniyor

Konyaaltı Belediyesi, Park Bahçeler Müdürlüğü üretim merkezinde daha önce ekimini yaptığı fidan ve süs bitkilerini kentin belli noktalarına dikimini yapmaya başladı. Yol kenarları, kavşaklar ve parkları süsleyecek bitkiler, ilçenin çehresini de değiştirecek. Her yıl bahar aylarının gelmesiyle yapılan çalışmalar, yaz ayları boyunca bitkilerin canlı kalması için sulama ve diğer bakımların yapılması ile devam ediyor. Belediyenin, Park Bahçeler Müdürlüğü'nde kurduğu fidan üretim merkezi, çocukları misafir ederek, tohumun toprak ile buluşmasının nasıl gerçekleştiğini uygulamalı olarak öğrenmelerini de sağlıyor.

Üreten ve ürettiği ile ilçeye hizmet sunan bir belediye olmaya devam edeceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, fidan üretiminde olduğu gibi diğer birçok temel ihtiyaçlarını karşılamak için üretim tesisleri kurduklarını söyledi. Tasarrufa ve üretime önem verdiklerini ifade eden Esen, hedeflerinin, Konyaaltı için her şeyin en iyisini yapmak olduğunu vurguladı.