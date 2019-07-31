Konyaaltı Etüt Merkezinden yüzde 90 başarI

Her yıl onlarca öğrenciyi hayallerine kavuşturan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüzde 90 başarı elde etti.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi çatısı altında hizmet veren ve her yıl onlarca öğrenciyi ücretsiz üniversite sınavına hazırlayan Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, bu yıl da büyük başarıya imza attı. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılan YKS'de yüzde 90 oranında başarı elde etti. Sıralamada Burçin Sayar sözel puan türünde 1062. olurken, Furkan Oğuz Bendaz da yine sözel puan türünde 2950. oldu.

İlk 100 binde 19 öğrenci

Her yıl onlarca öğrenciyi hayallerine kavuşturduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl gerçekleştirilen YKS'de ilk 5 bin de 2 öğrenci, 10 bin ile 20 bin arasında 1 öğrenci, 20 bin ile 30 bin arasında ise 6 öğrencinin yer aldığını bildirdi. İlk 100 binde toplam 19 öğrencinin yer aldığını dile getiren Başkan Semih Esen bu başarı oranıyla, büyük bütçelerle YKS'ye öğrenci hazırlayan bir çok kurumun da önüne geçtiklerini söyledi. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinin her yıl katlanarak artan bir başarı grafiğine sahip olduğunu ifade eden Semih Esen, sınavdan sonra en korkulan kısımda, yani tercihlerin yapıldığı bu dönemde de öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti.

Öğrencilerden Esen'e teşekkür

Hiçbir ücret ödemeden üniversiteye hazırlandıkları Etüt Merkezi'nde kendilerine dersin dışında rehberlik, sınav motivasyonu ve psikolojik desteğinde verildiğini ifade eden öğrenciler ise bu zorlu dönemde yanlarında olan Başkan Semih Esen ve etüt öğretmenlerine teşekkür etti.