Konyaaltı hentbolda Avrupa şampiyonu

Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finali rövanş karşılaşmasında İspanyol rakibi Atletico Guardes takımını 33-20 yenerek Türkiye'ye hentbolda kupa kazandıran ilk takım oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde mücadele eden Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, finalin ilk maçında deplasmanda 23-17 mağlup olduğu İspanyol temsilcisi Atletico Guardes takımını ikinci maçta seyircisi önünde 33-20 mağlup ederek şampiyon oldu. Antalya Spor Salonu'nda Antalyalı sporseverlerin yoğun ilgisi ve desteğiyle oynanan maçı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve EHF yetkilileriyle birlikte izledi. Taraftarın yoğun desteğiyle ilk yarıyı da 16-7 skorla önde kapatan Mavi Kelebekler, karşılaşma sonunda rakibine 13 sayılık üstünlük kurarak maçı 33-20 kazandı ve tarihi bir zafer elde etti. Daha önce iki kez Türk takımlarının finalde kaybettiği EHF Avrupa Kupası'nı kazanan Mavi Kelebekler, kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım olma başarısını gösterdi.

Semih Esen: “Çok gururluyuz”

Maça ailesiyle birlikte gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, maç süresince büyük heyecan yaşadı. Maç sonunda parkeye inerek sporcuları kutlayan Başkan Esen, kupanın baş mimarı Antrenör Birol Ünsal'a sarılarak duygusal anlar yaşadı. Tarihi zaferde kendilerini yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür eden Esen, ‘'Kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım olmanın gururunu yaşıyoruz. Masumların bekçisi olan ve bu hedefle isimlerini verdiğimiz Mavi Kelebekler'imiz kupayı Türk kadınına ithafen kazandı ve Türk kadınına armağan ediyor. Türkiye Cumhuriyeti spor tarihinde bir ilki başararak hentbolda Avrupa kupasını ülkemize kazandırdık'' şeklinde konuştu.

Konyaaltı Türkiye'nin ilki oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Türkiye'de daha önce başka takımlar da Avrupa'da final oynamıştı ama ilk kez Konyaaltı bu kupayı kazandı. Çok inanan bir belediye başkanı ve takım vardı. Sporcusundan antrenörüne her bir bireyine kadar hepsinin yüreklerine sağlık. Çok büyük bir başarıyı Türkiye'ye armağan ettiler. Bu bir başlangıç olacak. İnşallah daha büyük başarılar yakalayacağız" diye konuştu.

Avrupa'daki ilk kupası

Türk hentbolunun ustalarından olan Konyaaltı Belediye SK Başantrenörü Birol Ünsal da zaferin ardından sevinç gözyaşları döktü. Oyuncularına sarılarak kupayı kaldıran Ünsal, "Hep birlikte Antalya'ya yakışan bir işi başardık. Cefakar sporcularıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Allah yeni antrenörlere daha iyi başarılar nasip etsin. Konyaaltı her şeyin en iyisine layık. Kulüp yöneticilerimize, Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim'' dedi.

Kupayı çok istedik ve aldık

Sakatlığı nedeniyle finalin iki ayağında da oynayamayan Yasemin Şahin, "Basın toplantısında Allah benim gücümü takım arkadaşlarıma versin demiştim. Seyircilerin de duasıyla, sporcu arkadaşlarım ellerinden gelen her şeyi yaptı. Bu kupa kulübümüzün ilk kupası. Aynı zamanda Türkiye hentbol tarihinin ilk Avrupa kupası. Çok mutluyuz'' diye konuştu.

Takım kaptanı Monica Janeska Kıldan ise, "Kupayı çok istedik ve aldık. Hem Konyaaltı, hem Antalya, hem de Türkiye'yi gururlandırdık" ifadelerini kullandı.