Konyaaltı hentbolde Avrupa kupası finalinde

Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol takımı, EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale çıktı. Slovakya temsilcisi Michalovce ile yarı final ilk maçında evinde karşılaşan Konyaaltı, mücadeleyi 31-24 kazandı. Deplasmandaki rövanş maçına 7 sayılık avantaj ile çıkan Mavi Kelebekler, maçı kaybetmesine rağmen adını finale yazdıran taraf oldu. Güçlü rakibi karşısında kritik dakikalarda bulduğu goller ile farkın açılmasını engelleyen Konyaaltı, karşılaşmadan 33-27'lik skorla mağlup ayrıldı. Evinde elde ettiği skor farkı avantajını iyi değerlendiren Mavi Kelebekler, Avrupa Kupası'nda finale yükselen taraf oldu. Maçın ilk yarısında dengeli giden oyunun son dakikalarında rakibin attığı goller ile devreyi 16-13 geride kapatan Konyaaltı'nda, kaleci Sevilay İmamoğlu Öcal kritik kurtarışlar yaparken, Elif Sıla Aydın ise attığı 7 gol ile farkın açılmasına izin vermedi.

"En önemli maça çıkıyoruz"

Avrupa Kupası'nda tek Türk temsilcisi unvanına sahip olan Mavi Kelebekler'de hedef, kupayı Türkiye'ye getirmek. Kupanın Türkiye'ye gelmesi için uzun bir maratonda önemli mücadeleler verdiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sporcularını tebrik etti. Finali kazanacaklarına inandığını söyleyen Esen, “Kadın hentbolunda kupayı ülkemize getiren ilk takım olmak istiyoruz. Bu, hentbolun ülkemizde daha fazla ilgi gören bir spor branşı olmasına da büyük katkı sağlayacak. Her açıdan çok önemli bir maça çıkacağız. Finalde takımımıza başarılar diliyorum” dedi.

EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol takımının rakibi İspanya temsilcisi Club Balonman Atletico Guardes takımı oldu. Final maçları 29 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında oynanacak.