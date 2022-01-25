Konyaaltı İlçe Tarım'dan ‘Tıbbı ve Aromatik Bitki Kursu'

24 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konyaaltı Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' konusunda pandemi kurallarına uygun olarak 9 gün sürecek çiftçi eğitim kursu açıldı. Konyaaltı Kaymakamlığı konferans salonunda yapılacak kurs için 40 üretici ile program kapsamında 72 saatlik bir eğitim planlaması yapıldı.

Kurs süresince üreticilere İlçe Müdürlüğü teknik personellerince hem teorik hem uygulamalı eğitimlerle Ada Çayı, Lavanta, Ekinezya, Oğul Otu, Kekik, Biberiye ve diğer Tıbbi ve Aromatik bitkilerinin kültüre alınan çeşitlerinde yetiştiricilik metotları, iklim ve toprak istekleri, doğada korumalarına yönelik öneriler ve yok olmamaları için neler yapılabileceği, ayrıca bu bitkilerden tamamlayıcı tıp alanında nasıl faydalanılacağı ve diğer kullanım alanları konularında bilgilendirmeler yapılacak. Kurs boyunca içinde teknik geziler düzenlenerek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler uygulamalarında faaliyet gösteren tarım İşlemelerine ziyaretlerde bulunulacak.

“11 çiftçi ile 90 dekar alan”

Kursun ilk günü açılış konuşmalarını yapan Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tıbbi ve Aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması için ilk defa 2015 yılında destekleme kapsamına alındığını, Tıbbi ve Aromatik bitkilerin yetişmesi için ilçemiz toprak ve iklim istekleri açısından elverişli olduğunu ve ilçemiz ürün çeşitliliğini arttırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız ve İl Müdürlüğü projeleri ve çiftçi imkanları doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda lavanta, kekik, keçiboynuzu, kuşburnu, aloe vera, çörek otu gibi üretimleri gerçekleştirmiş olup 11 çiftçi ile kayıtlı 90 dekar alana ulaşıldı” diye konuştu.

Kursta ayrıca teknik personeller tarafından girişimci adaylara bakanlık destekleri, kırsal kalkınma destekleri, sulama ve uzman eller desteklemeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.