Konyaaltı kreşlerinde cumhuriyet coşkusu

Antalya Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde cumhuriyet'in 99. yılı dolayısı ile bir dizi kutlama düzenlenirken, öğrenciler bayram coşkusunu büyük bir sevinç ile kutladı.

Konyaaltı Belediyesi kreş ve gündüz bakımevleri cumhuriyetin ilanının 99. yılını kutladı. Öğrenciler, kendileri için hazırlanan birbirinden renkli gösteriler ile eğlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kırmızı-beyaz kıyafetleri giyerek, rengarenk bir görüntü oluşturan kreş öğrencileri, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle etkinlik alanını süsledi. Minikler büyük bir heyecanla hazırladıkları gösteriyi sunarak bayramı coşkuyla kutladı. Atatürk ve Cumhuriyet şiirleri okuyan kreş öğrencileri, şarkılar söyleyerek, cumhuriyet bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

“Cumhuriyeti ve Atatürk'ü anlatmalıyız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, cumhuriyetin ilan edilişinin 99'uncu yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını ifade etti. Belediye kreşlerinde bayram coşkusunun erken başladığını dile getiren Esen, çocuklara hem cumhuriyeti hem de Atatürk'ü anlatmanın önemli olduğuna değindi. Cumhuriyetin ne şartlarda ilan edildiğini yeni nesillere aktarmak gerektiğine dikkat çeken Başkan Esen, “Bazı değerlerin önemini çocuklarımıza çok iyi anlatmalıyız. Bu nedenle kreşlerimizde her yıl bayram coşkusunu çocuklarımıza yaşatıyoruz. Çocuklarımıza cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar iyi anlatırsak, geleceğimiz o kadar emin ellerde olur” dedi.