Konyaaltı kreşlerinde yeni eğitim dönemi başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin üç farklı kreşinde yeni dönem eğitimleri, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak başladı.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Uncalı, Gürsu ile Toros kreş ve gündüz bakımevlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Geçen yıldan 150 öğrenci bu yıl da kreşlerde eğitimlerini sürdürecek. 190 yeni öğrenci kaydıyla üç kreşte toplam 340 öğrenci eğitim alacak. Oryantasyon süreciyle eğitim hayatına başlayan miniklerin heyecanlı oldukları görüldü. Ateş ölçümünün ardından sınıflara geçen minikler, arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi. Maksimum 18 kişilik olan sınıflarda eğitimleri aynı anda iki deneyimli öğretmen veriyor. Çocuklar, diyetisyen eşliğinde hijyenik ortamda hazırlanan sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı ile besleniyor.

“Yeni dönemde sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 36 ayını doldurmuş ve belirtilen şartları taşıyan çocukları kreşlere aldıklarını aktardı. Pandemi sürecinde özellikle çalışan ailelerin mağdur olmaması için kreşleri açık tuttuklarını belirten Başkan Esen, pandemiye yönelik tedbirlerle kesintisiz eğitim sunduklarını hatırlattı. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine başlayan çocuklara başarı dileyen Esen, “Oryantasyon sürecinde yeni gelen yavrularımız, eğlenceli oyunlar ve aktivitelerle uyum sürecini tamamlayacak. Çocuklarımız kreşlerimizde robotik kodlama, jimnastik, modern danslar, satranç, drama, orf ve İngilizce gibi derslerle geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Ailelere, öğretmenlerimize ve özellikle çocuklarımıza yeni dönemde sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.