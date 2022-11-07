Konyaaltı örnek oldu, fasulyede üretim arttı

Antalya'nın tarımdaki önemli değeri olan Çandır Fasulyesi'nin hasadında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2 tona kadar düşen fasulyede bu sene 50 ton üretim beklediklerini kaydetti.

Konyaaltı Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 5 bin metrekarelik alanda ekimini yaptığı Çandır Fasulyesi'nin hasadını gerçekleştirdi. Yarbaşçandır Mahallesi'nde, Antalya'nın önemli bir değeri olan Çandır Fasulyesi'nin ülke genelinde bilinirliğini artırmak ve bölgede yaşayan çiftçileri üretime teşvik etmek amacıyla yapılan fasulye hasadı, bu yıl da bereketle tamamlandı. Tohumdan fidana, fidandan hasada kadar olan bütün evreleri Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hazırlanan fasulye, öncelikle kökleriyle birlikte topraktan ayrılarak kurumaya bırakıldı. Bir gün güneş altında bekletilen mahsul, kabuklarından çıkarılmaya hazır hale getirildi. Traktör ile üstlerinden defalarca geçilerek kabuklarından ayrılan fasulye taneleri, rüzgar vasıtasıyla harman edilerek sofralara hazır hale getirildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediyeye ait tarlada bu sene 1,5 ton üretim beklediklerini söyledi. Esen, “Bölgede 2 tona kadar düşen üretimi belediyenin çabasıyla 50 tona kadar ulaştı” diye konuştu.

"Ürünün değerinde satılması"

Fasulye hasadını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulunan Esen, Konyaaltı denilince herkesin aklına çok güzel plajlar gelse de 39 mahalleden 25 tanesinin köy olduğunu ve önemli ölçüde tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin olduğu bir ilçe olduğunu söyledi.

Köylerdeki üretimin vatandaşı geçindiremez hale gelmesi nedeniyle insanların yavaş yavaş şehre göç ederek farklı ekonomik faaliyetlere yöneldiklerine vurgu yapan Başkan Esen, “İnsanların köylerinde kalmaları için, köylerin çekici hale gelmesi lazım” dedi.

Köylerin yaşanabilir hale gelmesi için öncelikle ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini aktaran Esen, “Bunu tarımsal üretimle çözmek mümkün. Mesela yurdun değişik yerlerinde gerek fasulye, gerekse de birçok ürün var. Aslında çok da talep görüyor ama üretim ve pazar konusundaki yanlış uygulamalar nedeniyle çiftçi üretimden verim alamıyor. Ürününü değerinde satamıyor. Biz belediyeyiz, bizim böyle bir görevimiz yok diye düşünmemek lazım” ifadelerini kullandı.

"Halk sorununu söylüyor"

İlçe genelinde yaptıkları bütün işlerin hazırlık sürecinde vatandaşa kulak verdiklerini belirten Başkan Esen, “Biz birçok yerde sorunlardan bahsederken en sonunda bir yere bağlarız, hukuk devleti, demokratik kalite deriz. Aslında demokratik kalitenin en önemli unsuru, vatandaşı dinlemek. Katılımcı demokrasi bu zaten. Bu sadece seçimlerin, siyasi partilerin ve sandığın varlığıyla olmuyor. Vatandaşa gidiyorsunuz, dinliyorsunuz. Halk size fasulye diyor, keçi diyor, hayvanlarımın aşısı diyor. Aslında vatandaş size siyasetin konusunun ne olduğunu öğretiyor'' dedi.

"Vatandaşa kulak verdik"

Vatandaşı dinleyerek, onların taleplerine göre imkanları ölçüsünde çalıştıklarını aktaran Başkan Esen, “Yöneticilerin artık odalarından çıkıp vatandaşla konuşup, onlar ne diyor, bize ne görev veriyor bunu dinlemesi, buna göre hareket etmesi lazım. Bizim yaptığımız da bu. Vatandaşa kulak astık'' şeklinde konuştu.

"Tarım ve hayvancılığın önemi"

Tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın öneminin önümüzdeki yıllarda daha belirgin bir şekilde anlaşılacağına dikkat çeken Başkan Esen, “İnşallah bunu üzülmeden anlarız ama eğer böyle giderse sağlıklı gıdaya ulaşmanın ne kadar hayati bir önemi olduğunu maalesef üzülerek anlayacağız” diye konuştu.

Belediye olarak bu konuda asli görevli kurumlar olmadıklarını ifade eden Esen, gördükleri muhtemel bir sorunu karınca kararınca, güçleri yettiğince ele aldıklarını aktardı.