Konyaaltı sahili yaza hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Sahildeki tadilat ve tamirat işlerinde sona gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı sahilinde yaz sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda, duşa kabinlerin onarımı, ahşap zeminlerin basınçlı suyla yıkanması ve boyamaları yapıldı. Vatandaşların ve turistlerin güvenli bir şekilde tatillerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Konyaaltı sahilinde ihtiyaç olan yerlere yeni hatlar çekilerek duş kabinleri yapılırken, vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor. Sahil temizliğinin tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalar kapsamında, yürüyüş yollarına mevsimlik çiçekler yerleştirilecek.