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Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu bitmiyor

Antalya’da bayram tatilinin 7’nci gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk yaşandı.

Antalya'da bayram tatilinin 7'nci gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı.


Hava sıcaklığının 26 derece, nem oranının ise yüzde 88'e kadar çıktığı Antalya'da, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler. Sahilin otoparkları da hıncahınç dolarken, birçok vatandaş araçlarını kaldırıma park etmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, bayram tatilinin bitimine yakın deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.


Sahilde bazı vatandaşlar piknik yapmayı tercih ederken, yakıcı güneşten korunmak isteyenler de ağaç gölgelerine sığındı.

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