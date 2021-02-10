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Konyaaltı Sahili'nde fok balığı heyecanı

Antalya’da nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde görüntülendi.

Antalya'da nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görüntülendi. Kıyıya 50 metre kadar yaklaşan fok balığını gören sahildeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kayda girdi.


Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından bir tanesi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinin 50 metre açığında avlanırken görüntülendi. Sahile yürüyüş yapmak için gelenler, foku fark edince cep telefonlarına sarıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca zaman zaman kafasını çıkartan fok, sahile paralel bir şekilde ilerledi.


Fok balığı, bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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