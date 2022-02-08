Konyaaltı sahilinde renk cümbüşü oluştu, görenler cep telefonlarına sarıldı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili büründüğü 3 farklı renkle adeta görsel şölen sundu. Antalya'da öğle saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlı ve rüzgârlı hava Konyaaltı sahilinde denizin renk cümbüşü oluşturmasını sağlarken, vatandaşlar kuvvetli rüzgâra rağmen varyant seyir terasında manzaranın tadını çıkardı.

Sahilin kıyı kesimi dev dalgalar sonucu çamur rengini alırken aralıklı koyu mavi ve turkuazla bezenen sahil bandı mavinin neredeyse her tonuna bürünürken yürüyüş yapanlara ise görsel bir şölen sundu. Kıyıya kadar uzanan dev dalgaların köpükleri de kar beyazı görüntüler oluştururken, vatandaşlar ise eşsiz manzarayı kaçırmak istemedi ve telefonlarına sarıldı.